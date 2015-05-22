Путешествие в прошлое: ежегодный слёт ретро-автомобилей прошёл в Минске

Это не соревнование и вовсе даже не соперничество. Ежегодно на международный слёт винтажных автомобилей собираются десятки владельцев машин как советского, так и зарубежного автопрома. Обязательные условия участия в параде - ухоженное авто оригинальной марки как минимум 1980 года выпуска, а чем старше – тем лучше.

Встретить таких непривычных глазу железных коней можно разве что только в кино. На улицах - редкость. К, примеру, Максим своим четырехколесным другом пользуется только по выходным. Как ни как, такой раритет нужно всё-таки беречь.

Владимир похвастаться своим британцем (у него ягуар) приехал из России. 12- цилиндровый мотор, 72 тысячи пробег и полностью красный салон. Признается, что даже и кличку придумал машине – Мулен Руж.

А вот у гостя из Литвы его «Леди Барокко - не единственная ласточка в гараже . Как говорит сам Альфредос, машин у него немало и каждую надо любить как женщину.

Сегодня восстановить автомобиль и сделать винтаж на колёсах – скорее роскошь, чем удовольствие. Тратиться на такое хобби может только человек, болеющий машинами «ретро».

Кстати, на территории бывшего Советского Союза первую легковую машину под маркой «НАМИ» выпустили в 1927 году с мощностью двигателя 18 л . с и скоростью до 75 км/ч . Легендарную Победу ГАЗ М - 20 начали выпускать в 40-ых. В 50- ых - «Волгу». Первый Москвич четырехсотка увидел свет в 46-ом году. А знаменитую в народе «копейку» на советских дорогах можно было увидеть только в 70-ые. Для сравнения - ее скорость была 140 км/ч, а мощность движка – около 70 л.с.