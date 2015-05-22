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Путешествие в прошлое: ежегодный слёт ретро-автомобилей прошёл в Минске

22 мая 2015 13:22
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Это не соревнование  и вовсе даже не соперничество.  Ежегодно на международный слёт винтажных автомобилей  собираются десятки владельцев машин как советского, так и зарубежного автопрома. Обязательные условия участия в параде -  ухоженное авто оригинальной марки как минимум 1980 года выпуска, а чем старше – тем лучше.

Встретить таких непривычных глазу  железных коней можно разве что только в кино. На улицах -  редкость.  К, примеру, Максим своим четырехколесным другом  пользуется только по выходным. Как ни как,  такой раритет нужно всё-таки беречь.

Владимир похвастаться своим британцем (у него ягуар)  приехал из России. 12- цилиндровый   мотор, 72 тысячи пробег и полностью красный салон. Признается, что даже и кличку придумал машине – Мулен Руж.

А вот у гостя из Литвы его «Леди Барокко - не единственная ласточка в гараже . Как говорит сам Альфредос, машин у него немало и каждую  надо любить как женщину.

Сегодня  восстановить автомобиль и сделать винтаж на колёсах – скорее роскошь, чем удовольствие.  Тратиться на такое хобби может только человек, болеющий машинами «ретро».

Кстати, на территории бывшего Советского Союза  первую легковую машину под маркой «НАМИ» выпустили в 1927 году с мощностью двигателя 18 л . с и  скоростью до 75 км/ч . Легендарную  Победу  ГАЗ М - 20 начали выпускать в 40-ых. В 50- ых   - «Волгу». Первый Москвич четырехсотка увидел свет  в 46-ом году.  А знаменитую в народе «копейку» на советских дорогах можно было увидеть только в 70-ые. Для сравнения -  ее скорость была 140 км/ч, а мощность движка – около 70 л.с.

 

# авто # Фотофакт # Ретро-автомобили # Максим Кояло # Валентин Клочков # Альфредос Зигмантас # Владимир Козлов

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