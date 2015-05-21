Автобус с детской командой по каратэ столкнулся с фурой в России: 3 человека погибли, 17 травмированы

Новости России. Жертвами крупного ДТП в Нижегородской области России стали 3 человека, в том числе 1 ребенок. Сообщается, что в аварии погиб и президент Федерации каратэ Татарстана. Еще 17 детей пострадали. Состояние нескольких крайне тяжелое, врачи сражаются за их жизни.

В полной готовности находятся вертолеты санитарной авиации МЧС, на которых пострадавших доставят в лучшие клиники Казани.

Авария произошла на скоростной трассе неподалеку от Нижнего Новгорода. Автобус, который вез детскую команду по каратэ на соревнования в Санкт-Петербург, столкнулся с фурой. Полиция выясняет причины трагедии. По одной из версий, водитель мог уснуть за рулем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.