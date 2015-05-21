Американская автокорпорация «Дженерал Моторз» будет собирать автомобили в Беларуси

Новости Беларуси. Крупнейшая американская автомобильная корпорация «Дженерал Моторз» будет собирать автомобили в Беларуси. Только за год планируют выпустить около трех тысяч кроссоверов марки «Опель Мокка». Благодаря выгодным контрактам отечественное предприятие планирует расширять производство и принять на работу новых сотрудников.

Это белорусско-британское совместное предприятие работает на рынке с 1996 года и занимается производством и сборкой автомобилей. На данный момент компания «Юнисон» работает в унисон с тремя европейскими брендами. Выпускают восемь моделей авто.

Юрий Лойко, заместитель генерального директора СП ЗАО «Юнисон»:

Основной ориентир нашей компании – это экспорт автомобилей за рубеж. Но также мы активно продаем наши автомобили в Беларуси.

В 2015 году на предприятии провели масштабную модернизацию. Установлено самое современное европейское оборудование. Оно прошло аттестацию у специалистов высокого уровня из Польши, Германии и Франции. Результат не заставил долго себя ждать.

Американский автогигант «Дженерал Моторз» принял решение собирать автомобили «Опель Мокка» именно на белорусском предприятии.

Планируют, что до конца года с конвейера сойдет около трех тысяч кроссоверов.

Алексей Ваганов, член правления СП ЗАО «Юнисон»:

Мы отвечаем только за качественную сборку автомобилей, за это получаем достойную плату в валюте. Мощность завода – 20 тысяч. Руководство и акционеры в лице Минпрома, частных акционеров сделают все возможное, чтобы мощности площадки были загружены полностью.

Данная модель выбрана не случайно – она самая продаваемая в странах СНГ. 100% продукции будут поставлять на экспорт в Россию под конкретные заказы. Тут большой плюс сыграл и Таможенный союз.

Дмитрий Егоров, исполняющий обязанности генерального директора СП ЗАО «Юнисон»:

Таможенный союз – это рынок порядка 190 миллионов человек. Мы получили доступ к российскому рынку. Соответственно, вся продукция, которая производится на нашем предприятии, на других предприятиях, имеет беспошлинный, беспрепятственный доступ на российский рынок.

Планы грандиозные – выпускать до 20 тысяч автомобилей в год. При полной загрузке на предприятии будет работать до 700 сотрудников.

Также рассчитывают получить заказ еще на пять моделей марки «Опель», в том числе и премиум класса. А это все рабочие места и солидные дивиденды, причем в американской валюте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.