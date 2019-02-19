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Где реконструируют дороги в Минске ко II Европейским играм?

19 февраля 2019 08:09
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До главного события 2019 года остались считанные месяцы. II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня. Участие в них подтвердили 50 стран мира. Сейчас Беларусь активно готовится к встрече гостей: продолжает совершенствоваться инфраструктура города.

Где реконструируют дороги в Минске ко II Европейским играм?-1

Так, практически реконструирована улица Голубева. Появилось 4 полосы движения, 4 остановки, 35 парковок и велодорожка до 800 метров.

Где реконструируют дороги в Минске ко II Европейским играм?-4

Денис Коляго, директор ГП «УКС Фрунзенского района г. Минска»:
Мы застраиваем территорию бывшей деревни Сухарево, и на текущий момент у нас был только один въезд в микрорайон с улицы Ширмы. У нас появляется второй въезд это большой плюс для граждан, которые там проживают, на случай каких-то возможных аварийных ситуаций это спецтехника, МЧС.

Где реконструируют дороги в Минске ко II Европейским играм?-7

Реконструкция коснулась и Южной магистрали, дороги протяженностью в 2,5 километра.

Василий Тибеж, главный инженер ГП «Гордострой»:
Эта магистраль имеет очень больше значение. Впоследствии мы планируем ее ввести на Минскую кольцевую дорогу.

Где реконструируют дороги в Минске ко II Европейским играм?-10

До 14 метров в ширину. Именно такой видят застройщики улицу Макаенка. Просторнее станут не только тротуары. Дополнительно будет возведена вторая дорожная полоса.

Василий Тибеж:
Пропускная способность вырастет в полтора раза. Мы обозначили дополнительные светофорные объекты, полосы разгона и торможения.

Где реконструируют дороги в Минске ко II Европейским играм?-13

В столице за 2018 год на 49 объектах сменили дорожное покрытие. В планах обновить дороги на общей площади аж в 215 тысяч квадратных метров. А это, к слову, 19 городских улиц. Будет продолжена и борьба с ямами, на сегодняшний день уже устранено более 5 тысяч квадратных метров поврежденных дорог.

Где реконструируют дороги в Минске ко II Европейским играм?-16

# Автодороги Беларуси # авто # Денис Коляго # Василий Тибеж # Фотофакт # общество

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