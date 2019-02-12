На проездных талончиках появятся символика Европейских игр

Беларусь в ожидании самого яркого события года! Сегодня задача номер один – организация комфортного передвижения всех участников II Европейских игр. Поэтому транспортная система страны активно готовится к проведению спортивного форума.

Виктор Тозик, заместитель генерального директора ГП «Минсктранс»: Мы планируем получить 300 автобусов городского – это МАЗы 203, 215, 107. Плюс 18 автобусов туристического класса и 10 автобусов малой вместимости, 60 электробусов. Планируется ещё в этом году порядка ста электронных табло, в том числе, на английском языке.

Анатолий Демидович, инженер ГП «Столичный транспорт и связь»: Будет организовано пять специальных подвозных экспрессных маршрутов, которые будут обслуживать как участников игр, так и зрителей. Маршруты будут организованы в места проведения соревнований. В основном, от станций метрополитена «Немига», «Академия наук», «Пушкинская», «Автозаводская» и «Уручье».

К старту Европейских игр разрабатываются специальные маршруты, учитывающие логистические особенности расположения спортивных и культурных объектов, задействованных в масштабном мероприятии.

Мария Кронда, корреспондент СТВ: В честь грандиозного события дизайн сменят проездные документы, на которых появится символика предстоящих Игр и достопримечательности города. Облачатся в праздничную форму и водители общественного транспорта.

Обновятся не только автопарк и маршруты.

Преобразования ожидаются и в столичной подземке. Для удобства участников и гостей столицы готовят умную систему навигации, а специалисты Минского метрополитена повышают уровень владения английским.

Андрей Дроб, пресс-секретарь ГП «Минский метрополитен»:

В дни проведения мероприятий интервал движения поездов будет сокращен. Также будет продлено время работы метрополитена, в зависимости от необходимости. Планируется, что для лиц, которые будут аккредитованы на Европейских играх, проезд в метро будет бесплатным. Появится брендированный вагон ко II Европейским играм, он будет носить символику Игр.

Напомним, II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня. Более 4 тысяч атлетов из 50 стран разыграют 199 комплектов наград в 15 видах спорта. Зрелище, которое нельзя пропустить.