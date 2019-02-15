Белорусский беспилотник с дальностью полёта до 300 км поступит в МЧС

Перспективная новинка! Совсем скоро на вооружение МЧС поступит беспилотник с дальностью полёта до 300 км. К слову, разработка белорусов весьма успешна и конкурентоспособна. От своих зарубежных аналогов она отличается лишь стоимостью. Наша – в разы дешевле.

Александр Щавлев, заместитель директора по научной работе, заместитель главного конструктора РУП «Научно-производственный центр многофункциональных беспилотных комплексов» НАН Беларуси:

Его основное назначение – проведение воздушного мониторинга на протяжённых территориях и объектах с использованием оптических систем тепловизионных и бортовой аппаратуры радиационного контроля.

Авиационный комплекс может использоваться для ведения разведки, обнаружения объектов, выявления чрезвычайных ситуаций, борьбы с браконьерством и контроля государственной границы. На создание такого многофункционального летательного аппарата специалистам из Академии наук понадобилось шесть лет. Как показывает практика, такие беспилотники стоят потраченного времени и средств: служат долго.

Александр Щавлев:

До этого в 2013 году в МЧС был поставлен беспилотный авиационный комплекс «Бусел» с дальностью примерно 25-30 км, вот он уже 6 лет эксплуатируется, не имеет ни одной аварии. Поскольку отечественная разработка, то лёгок в эксплуатации, всегда можно обратиться к нам по техническому обслуживанию.

Прежде чем попасть во владение МЧС, борец с пожарами должен пройти немало испытаний, доказать, что соответствует всем заявленным характеристикам и абсолютно безопасен в использовании.

Андрей Наумёнок, заведующий сектором пилотажного и авиационного оборудования РУП «Научно-производственный центр многофункциональных беспилотных комплексов» НАН Беларуси:

Тренажёр позволяет отработать взаимодействие, варианты аварийных ситуаций. Инструктор может задавать разные погодные условия, разные воздействия, отказы моделировать.

Управление беспилотником – целое искусство, которому операторы обучаются до полугода. Они проходят как теоретическую подготовку, так и практическую: сначала на тренажёрах, а затем в полевых условиях. Андрей Наумёнок:

Есть у нас страховки насчёт того, что если беспилотник выходит за границы, указанные оператором, также если случаются какие-то аварийные ситуации. Мы сигнализируем об этом оператору и, если, всё-таки, оператор проигнорировал сообщение, то предпринимает автопилот сам аварийные действия.

Управление беспилотником будет осуществляться с наземного мобильного пункта. Это новейшая техника, созданная специально для МЧС и рассчитаная на обеспечение многочасовой работы операторов в полевых условиях. Наземный мобильный пункт управления – своего рода офис на колёсах, где созданы все условия для продолжительной работы профессионалов.

Сергей Ежов, ведущий инженер-конструктор РУП «Научно-производственный центр многофункциональных беспилотных комплексов» НАН Беларуси:

Наземный мобильный пункт выполнен на высокопроходимом шасси белорусского производства. Был изготовлен кунг, а дальше мы оборудовали и оснастили его всей аппаратурой.