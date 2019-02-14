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Мини-снегоуборочную машину по имени Маша создали в Минске. Показываем, как она работает

14 февраля 2019 08:39
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Для Маши никакой сугроб не страшен! Именно таким ласковым именем прозвали чудо-агрегат: снегоуборочную машину, которую соорудили студенты минского лицея автомобилестроения. Сейчас Маша временно отдыхает на выставке технического творчества, но ценный экземпляр находится в рабочем состоянии, хотя недавно всё было совсем иначе.

Мини-снегоуборочную машину по имени Маша создали в Минске. Показываем, как она работает-1

Анатолий Гребенек, мастер производственного обучения Минского государственного профессионального лицея №9 автомобилестроения:
Снегоуборочная машина работала, но не передвигалась самостоятельно. Испытания прошли, но тяжело было толкать, когда сугробы большие. На сегодняшний день наша Маша работает и сама перемещается.

Мини-снегоуборочную машину по имени Маша создали в Минске. Показываем, как она работает-4

Александр Рассеко, заведующий отделением Минского государственного профессионального лицея №9 автомобилестроения:
С октября мы разрабатываем чертежи и приступаем к изготовлению приспособлений, действующих моделей.

Мини-снегоуборочную машину по имени Маша создали в Минске. Показываем, как она работает-7

На свет Маша появилась в 2016 году. Чудо-изобретение сконструировали из подручных материалов. Так, например, в качестве силового агрегата использовали мотор мотоцикла. Над созданием снежного истребителя трудились как студенты, так и мастера.

Сергей Василевский, студент второго курса Минского государственного профессионального лицея №9 автомобилестроения:
Мы сделали модернизацию как самой снегоуборочной машины, так и двигателя. Особенность то, что аналогов в мире нет, потому что это чисто ручное производство.

Мини-снегоуборочную машину по имени Маша создали в Минске. Показываем, как она работает-10

Сергей Василевский помогал в изобретении снегоуборочной машины, ещё будучи школьником, а потом так вдохновился работой, что и сам решил стать частью лицея автомобилестроения. Сейчас парень учится на слесаря по ремонту автомобилей. После занятий приходит в кружок технического творчества, где вместе с мастером ребята работают над новыми проектами.

Сергей Василевский:
В прошлом году мы восстанавливали вертикально-фрезерный станок, который сейчас находится на городском или республиканском конкурсе самоделок.

Мини-снегоуборочную машину по имени Маша создали в Минске. Показываем, как она работает-13

Михаил Шарпило, заместитель директора по производственному обучению Минского государственного профессионального лицея №9 автомобилестроения:
В самом начальном этапе всех ребят мы проводим на экскурсию на постоянно действующую экспозицию технического творчества лицея. Мастерами производственного обучения создаются творческие группы, подбираются экспонаты, над которыми дальше проводится работа.

Мини-снегоуборочную машину по имени Маша создали в Минске. Показываем, как она работает-16

Маша – действительно, уникальный проект: она маневренна и проста в управлении. Обрезиненный шнек этой снегоуборочной техники позволяет очищать территорию, при этом не повреждая плитку или дорожный камень. Весит изобретение 60 кг. Снежный истребитель работает на бензине. Его приблизительная оценочная стоимость – 1 200 рублей.

# Автомобилестроение в Беларуси # авто # Сергей Василевский # Фотофакт # Автомобили

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