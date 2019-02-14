Мини-снегоуборочную машину по имени Маша создали в Минске. Показываем, как она работает

Для Маши никакой сугроб не страшен! Именно таким ласковым именем прозвали чудо-агрегат: снегоуборочную машину, которую соорудили студенты минского лицея автомобилестроения. Сейчас Маша временно отдыхает на выставке технического творчества, но ценный экземпляр находится в рабочем состоянии, хотя недавно всё было совсем иначе.

Анатолий Гребенек, мастер производственного обучения Минского государственного профессионального лицея №9 автомобилестроения:

Снегоуборочная машина работала, но не передвигалась самостоятельно. Испытания прошли, но тяжело было толкать, когда сугробы большие. На сегодняшний день наша Маша работает и сама перемещается.

Александр Рассеко, заведующий отделением Минского государственного профессионального лицея №9 автомобилестроения:

С октября мы разрабатываем чертежи и приступаем к изготовлению приспособлений, действующих моделей.

На свет Маша появилась в 2016 году. Чудо-изобретение сконструировали из подручных материалов. Так, например, в качестве силового агрегата использовали мотор мотоцикла. Над созданием снежного истребителя трудились как студенты, так и мастера. Сергей Василевский, студент второго курса Минского государственного профессионального лицея №9 автомобилестроения:

Мы сделали модернизацию как самой снегоуборочной машины, так и двигателя. Особенность то, что аналогов в мире нет, потому что это чисто ручное производство.

Сергей Василевский помогал в изобретении снегоуборочной машины, ещё будучи школьником, а потом так вдохновился работой, что и сам решил стать частью лицея автомобилестроения. Сейчас парень учится на слесаря по ремонту автомобилей. После занятий приходит в кружок технического творчества, где вместе с мастером ребята работают над новыми проектами. Сергей Василевский:

В прошлом году мы восстанавливали вертикально-фрезерный станок, который сейчас находится на городском или республиканском конкурсе самоделок.

Михаил Шарпило, заместитель директора по производственному обучению Минского государственного профессионального лицея №9 автомобилестроения:

В самом начальном этапе всех ребят мы проводим на экскурсию на постоянно действующую экспозицию технического творчества лицея. Мастерами производственного обучения создаются творческие группы, подбираются экспонаты, над которыми дальше проводится работа.