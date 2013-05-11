Фестиваль ретро-автомобилей в Минске: самое старое авто в Беларуси - «Форд Т» 24-го года выпуска

Новости Беларуси. В Минске проходит международный слет классических и ретро-автомобилей. Шестой по счету - в белорусской столице он собрал порядка 80 уникальных машин. На фестиваль приехали владельцы уникальных машин из Литвы, Германии, Латвии и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Маршрут нынешнего ретро-праздника традиционный. Колонна проехала по проспекту Победителей, Независимости и Машерова. Перд зрителями во всей красе предстали Чайки, Москвичи, Запорожцы и другие не менее популярные ранее марки авто.

К слову, все автомобили в полной исправности, прошли техосмотр и имеют отличный внешний вид. Любителям ретро-каров было на что посмотреть.

В праздничной колонне и Анатолий. На ГАЗе 96-го года выпуска. Автомобиль до сих пор в строю и всегда в центре внимания.

Анатолий пешкур, владелец автомобиля «ГАЗ-69»:

Вся кузовщина родная, ничего не менял. Наш народ уже привык к иномаркам. Даже на «Жигули» не обращает внимания. А на эту обращает.

На ретро-выставке и «Кадиллак» 64-го года. Автолюбители говорят: прототип знаменитой советской «Чайки». Владелец – показывает - даже обивка сидений в салоне оригинальная. Под капотом – ни одной замененной детали.

Мангердас Крункайтис, участник международного фестиваля (Литва):

На этой машине ездил главный управляющий ваншингтонским банком – это первый хозяин. Перед смертью он подарил ее внуку, а тот продал ее мне.

А это самая маленькая машина на выставке. Несмотря на то, что ее в народе называют «Изи», найти в ней дверь не всегда легко. Заходить в машину нужно через лобовое стекло. Рядом же с этим народным любимицем красуется другой – «Запорожец».

Александр Жос, владелец автомобиля «Запорожец»:

И в деревню ездим за картошкой на нем, когда основная машина неисправна. Максимально у нее по паспорту 116. Ну, до 110 разгоняется.

Александр Шурин, организатор международного фестиваля:

У нас участники каждый год добавляются, но мы стараемся держаться в рамках 80-90 авто. Они подготавливаются, в эти машины вкладываются душа, деньги.

Особую гордость представляет самое старое авто в Беларуси - «Форд Т» 24-го года выпуска. Его называют «автомобилем столетия». Совсем недавно его в нашу страну привезли из Канады.