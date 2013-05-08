В Минске мотоцикл врезался в микроавтобус, а мотоциклист влетел в салон

Новости Беларуси. Утром 8 мая в центре Минска мотоцикл столкнулся с микроавтобусом. ДТП произошло на проспекте Независимости недалеко от парка Челюскинцев. Мотоциклист не рассчитал скорость и буквально влетел в салон мультивэна, выбил заднее стекло.

Молодой парень в итоге доставлен в больницу с переломом руки. Сотрудники ГАИ выясняют подробности столкновения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей, участник ДТП:

Нажимает на газ и забывает затормозить, влетает в заднюю дверь, выбивает головой стекло. И таким образом оказывается в моем автомобиле. На его счастье, автомобиль высокий. В противном случае он летел бы еще очень далеко.