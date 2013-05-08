Новости Беларуси. Праздничные мероприятия на Площади Победы превратят центр города в пешеходную зону. Завтра с 08.00 до 13.00 закрывается движение на проспекте Независимости от улицы Комсомольской до проспекта Машерова.

Объехать придется также улицы Ленина - от Интернациональной до Кирова, Интернациональную - от Ленина до Янки Купалы; Янки Купалы - от Куйбышева до Кирова; Кирова - от улицы Янки Купалы до Ленина; Карла Маркса - от Янки Купалы до улицы Ленина; Коммунистическую - от Красной до проспекта Независимости; Киселева - от Красной до проспекта Независимости; улицу Фрунзе и местный проезд от проспекта Независимости до переулка Войскового; а также улицу Захарова. Ограничения коснутся и общественного транспорта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.