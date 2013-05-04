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Парень убегал от милиции по крышам движущихся троллейбусов в Минске

04 мая 2013 14:25
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Новости Беларуси. Экстрим на грани безумия. Накануне вечером в Минске парень убегал от милиции по крышам движущихся троллейбусов. В районе Каменной горки была пробка, и видимо таким образом мужчина решил ускорить путь.

Такой марш-бросок чуть не стоил экстремалу жизни. Он голыми руками хватался за рога троллейбуса, а из-за огромного напряжения в них в считанные секунды мог сгореть заживо.

Правда и такой безрассудный поступок не помог мужчине скрыться, и горе-экстремала все-таки задержала милиция, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# авто # Хулиганство

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