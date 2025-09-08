Новости по тегу #Ретро-автомобили

Владимир Колот – коллекционер в третьем поколении: собирать технику начинал еще его дедушка, ветеран Великой Отечественной войны. Сегодня в ретроавтопарке семьи несколько десятков единиц.
Ежегодный фестиваль собрал более чем 350 образцов уникального транспорта. Коллекционеры приехали из Беларуси, России, Латвии и Эстонии.
Она собрала более 100 ценителей редких и классических машин.
Более 150 редких автомобилей и около 180 мопедов, скутеров и мотоциклов. Автопарк что надо!
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