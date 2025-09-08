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Новости по тегу #Ретро-автомобили

Мотоциклы, «Катюша» и даже танк – белорус собрал уникальную коллекцию ретротехники
08 сентября 2025 17:36

Мотоциклы, «Катюша» и даже танк – белорус собрал уникальную коллекцию ретротехники

На футбольном манеже в Минске проходит выставка ретроавтомобилей
30 августа 2025 17:16

На футбольном манеже в Минске проходит выставка ретроавтомобилей

Выставка автомобилей «Ретро-Минск-2025» прошла на Октябрьской площади
10 мая 2025 18:35

Выставка автомобилей «Ретро-Минск-2025» прошла на Октябрьской площади

Королевский Jaguar, легендарный Packard и самая большая коллекция Mercedes! Побывали на выставке в «Великом камне»
05 февраля 2025 06:41

Королевский Jaguar, легендарный Packard и самая большая коллекция Mercedes! Побывали на выставке в «Великом камне»

Мечтает доехать до Монте-Карло. Почему минчанин ездит на 60-летней «Волге» и хочет поучаствовать в ралли?
17 июля 2022 12:16

Мечтает доехать до Монте-Карло. Почему минчанин ездит на 60-летней «Волге» и хочет поучаствовать в ралли?

Популярный блогер снял ролик про трактор МТЗ-50 «Беларусь». Видео посмотрели более 74 тысяч раз
09 октября 2018 09:54

Популярный блогер снял ролик про трактор МТЗ-50 «Беларусь». Видео посмотрели более 74 тысяч раз

Пара из Австрии путешествует по Беларуси на ретро-автомобиле, похожем на игрушку
03 августа 2018 07:30

Пара из Австрии путешествует по Беларуси на ретро-автомобиле, похожем на игрушку

Приятно, что сохранились качество и комфортабельность: посетители выставки ретро-автобусов оценили внешний вид легендарных экспонатов
01 июля 2017 16:20

Приятно, что сохранились качество и комфортабельность: посетители выставки ретро-автобусов оценили внешний вид легендарных экспонатов

Ралли ретро-автомобилей стартовало в Минске
10 июня 2017 10:43

Ралли ретро-автомобилей стартовало в Минске

Беларусь впервые приняла участие в Ретро-ралли «Пекин-Париж-2016»
27 июля 2016 08:05

Беларусь впервые приняла участие в Ретро-ралли «Пекин-Париж-2016»

Автопробег старинных автомобилей стартовал от Октябрьской площади в Минске
11 июня 2016 11:06

Автопробег старинных автомобилей стартовал от Октябрьской площади в Минске

Авто не роскошь, а мечта: в Минске прошел ретропробег культовых автомобилей в честь Дня Победы
07 мая 2016 15:21

Авто не роскошь, а мечта: в Минске прошел ретропробег культовых автомобилей в честь Дня Победы