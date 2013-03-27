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Два грузовика столкнулись в Минске, один - с быками

27 марта 2013 18:58
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Новости Беларуси. Два тяжеловеса столкнулись сегодня днем в районе улицы Монтажников.

Один из грузовиков перевозил крупный рогатый скот. От удара машину развернуло - и из кузова на дорогу выпрыгнули молодые быки. Испуганных животных удалось быстро словить и погрузить в машину.

Напомним, два похожих случая произошли этой зимой. Тогда на МКАД из грузовиков выпали коровы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Валентин Стрекалов, старший инспектор ДПС ГАИ Фрунзенского района:
Машины получили большие механические повреждения. Одна из машин – «Мерседес» - была отбуксирована на безопасное расстояние от места ДТП, так как были проблемы с движением.

# Аварии # Авария в Минске # авто # Фотофакт

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