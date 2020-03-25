По улицам Сантьяго разгуливала пума

Новости Чили. В столице Чили разгуливала пума, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Животное было замечено в популярном среди туристов районе. Вероятнее всего, животное воспользовалось отсутствием людей на улицах и вышло на поиски пищи.