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По улицам Сантьяго разгуливала пума

25 марта 2020 11:31
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Новости Чили. В столице Чили разгуливала пума,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

По улицам Сантьяго разгуливала пума-1

Животное было замечено в популярном среди туристов районе. Вероятнее всего, животное воспользовалось отсутствием людей на улицах и вышло на поиски пищи.

По улицам Сантьяго разгуливала пума-4

Стражам порядка потребовалось порядка 3 часов, чтобы подобраться к хищнику. С помощью дротика пуму усыпили и доставили к ветеринарам. Нарушителем спокойствия оказался 35-килограммовый самец. После обследования хищника отпустят на волю. 

По улицам Сантьяго разгуливала пума-7

# Дикие животные # Фотофакт

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