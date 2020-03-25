По улицам Сантьяго разгуливала пума

Новости Чили. В столице Чили разгуливала пума, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Чили. В столице Чили разгуливала пума, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Животное было замечено в популярном среди туристов районе. Вероятнее всего, животное воспользовалось отсутствием людей на улицах и вышло на поиски пищи.
Стражам порядка потребовалось порядка 3 часов, чтобы подобраться к хищнику. С помощью дротика пуму усыпили и доставили к ветеринарам. Нарушителем спокойствия оказался 35-килограммовый самец. После обследования хищника отпустят на волю.