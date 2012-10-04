Дикий кабан на трассе Брест-Минск-граница России протаранил «Форд»

Новости Беларуси. Дикий кабан спровоцировал аварию на трассе Брест – Минск – граница РФ. Двое жителей Гомеля ехали на автомобиле «Форд-Ка» в сторону Бреста, неожиданно на дорогу выскочили два диких кабана. Одно животное успело проскочить, а второе врезалось в дверь водителя. Удар был настолько сильным, что автомобиль развернуло и выбросило на разделительное ограждение.

Кабан погиб на месте. Водителю и его пассажиру понадобилась помощь медиков.

По информации Госавтоинспекции Брестской области, в последнее время участились аварии с участием лосей и кабанов. Больше всего происшествий зафиксировано в Ивацевичском и Барановичском районах. Напомним, в конце августа на брестской трассе вблизи села Залужье мотоциклист сбил кабана. Удар был настолько сильным, что защита (мотошлем) не спасла молодого человека.

Сотрудники ГАИ рекомендуют: при виде животного на дороге не стоит пытаться его объехать. Ведь поведение дикого зверя на дороге непредсказуемо. Необходимо снизить скорость и пропустить животное.

Анна Банадык, старший инспектор по особым поручениям УГАИ МВД:

В случае столкновения не стоит делать лишних движений рулем. Как показывает статистика, смертельные травмы люди получают в результате того, что съезжают за пределы проезжей части, либо опрокидываются, либо совершают наезд на придорожные деревья.

Частое появление животных на дороге в осенний период лесничие объясняют по-разному. Возможно, диких зверей пугает шум от сельскохозяйственной техники во время уборочной, поэтому они перемещаются и вынуждены перебегать автомагистрали.

Артур Бурак, главный лесничий УП «Минское лесопарковое хозяйство»:

Появление диких животных на дорогах можно еще объяснить на генном уровне. У них происходят сезонные миграции, т.е по этим тропам их предки переходили с одного места на второе. И будущие поколения по ним перемещаются.