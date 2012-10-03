Под Брестом опрокинулась польская фура, гружёная фруктами. Кабина зависла в воздухе

Новости Беларуси. Утром 2 октября на Каменецком кольце опрокинулась гружёная фура, следовавшая из Польши в Россию. Автомобиль принадлежит польскому перевозчику.

Как выяснилось, водитель не справился с управлением на мокрой дороге. Фура завалилась набок, а кабина поднялась вверх и зависла высоко над землёй. Поднять её удалось только с помощью спасателей.

Мужчина, находившийся за рулем, не пострадал. Его напарник, который во время аварии спал, также не получил травм. В целости остались и фрукты, которые автопоезд должен был доставить в Россию.

Это уже второе происшествие с грузоперевозчиками за нынешнюю неделю. Напомним, днем ранее на автостоянке грузового перехода «Козловичи» сгорела фура одной из брестских фирм. Грузовой автомобиль с полуприцепом перевозил автозапчасти из Польши в Москву. В результате возгорания огонь повредил кабину автомобиля, полуприцеп и часть груза (фильтрующие элементы). Транспортное средство принадлежит одной из брестских фирм. Причина пожара выясняется. По предварительным данным, возгорание произошло из-за короткого замыкания в неисправной электропроводке автомобиля.