Под Столбцами во время движения перевернулась машина. Водитель получил серьёзные травмы

Новости Беларуси. Авария в Столбцовском районе возле деревни Хотова. Серьезные травмы получил водитель, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Житель Столбцовского района ехал по автодороге Першаи – Ивенец – Несвиж в направлении Ивенца. На 38-м километре не справился с управлением. Машина съехала в кювет и перевернулась. Водитель с травмами госпитализирован. Он не был пристегнут ремнем безопасности