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Под Столбцами во время движения перевернулась машина. Водитель получил серьёзные травмы

26 августа 2021 13:40
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Новости Беларуси. Авария в Столбцовском районе возле деревни Хотова. Серьезные травмы получил водитель, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Под Столбцами во время движения перевернулась машина. Водитель получил серьёзные травмы-1

Житель Столбцовского района ехал по автодороге Першаи – Ивенец – Несвиж в направлении Ивенца. На 38-м километре не справился с управлением. Машина съехала в кювет и перевернулась. Водитель с травмами госпитализирован. Он не был пристегнут ремнем безопасности

Под Столбцами во время движения перевернулась машина. Водитель получил серьёзные травмы-4

В Минском районе пострадала годовалая девочка. Водитель автомобиля  Ford Focus ехал задним ходом возле дома № 64 по улице Центральной в деревне Канютичи и сбил годовалого ребенка, который находился во дворе без присмотра взрослых. С тяжелыми травмами девочка госпитализирована. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

# Авария в Минской области # происшествия # Фотофакт

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