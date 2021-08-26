Под Столбцами во время движения перевернулась машина. Водитель получил серьёзные травмы

Новости Беларуси. Авария в Столбцовском районе возле деревни Хотова. Серьезные травмы получил водитель, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Авария в Столбцовском районе возле деревни Хотова. Серьезные травмы получил водитель, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Житель Столбцовского района ехал по автодороге Першаи – Ивенец – Несвиж в направлении Ивенца. На 38-м километре не справился с управлением. Машина съехала в кювет и перевернулась. Водитель с травмами госпитализирован. Он не был пристегнут ремнем безопасности
В Минском районе пострадала годовалая девочка. Водитель автомобиля Ford Focus ехал задним ходом возле дома № 64 по улице Центральной в деревне Канютичи и сбил годовалого ребенка, который находился во дворе без присмотра взрослых. С тяжелыми травмами девочка госпитализирована. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.