8 штрафов за один час получил водитель серебристого внедорожника «Мерседес» в Минске

Новости Беларуси. Минувшей ночью минские инспекторы охотились за «бесправниками» и пьяными. Операция называлась «Фильтр» и такового столичные водители ещё не видели. На перекрестке Притыцкого и Неманской дорогу перекрыли сразу 8 автомобилей ГАИ. Останавливали все автомобили, въезжающие со стороны МКАД. Большинство водителей реагировали на проверку документов спокойно. Попались и нетрезвые рулевые. Их оказалось двое. Четверых задержали за вождение без прав.

Без погони не обошлось. Один из водителей не остановился на требование сотрудника ГАИ. Но далеко не уехал. Шесть экипажей ГАИ преследовали внедорожник «Мерседес», двигавшийся по направлению проспект Независимости – Бобруйская – Ульяновская – Свердлова – Аранская – Партизанский проспект. Водителя удалось оставить под мостом на Партизанском проспекте, когда тот попытался развернуть автомобиль.

Как выяснилось, за рулём «Мерседеса» находился 38-летний водитель, месяц назад лишенный права управления транспортными средствами. При задержании автомобилист оказал сопротивление: не захотел выйти из машины самостоятельно. По словам нарушителя, преследование ГАИ он просто не заметил, поскольку был не в настроении.

В отношении мужчины составлено восемь административных протоколов за управление транспортом без прав, без документов на автомобиль, движение на запрещающий сигнал светофора, выезды на полосу встречного движения, неподчинение требованиям сотрудников ГАИ об остановке и т.д.

Напомним, неделю назад (27 сентября) на трассе Минск-Гомель, чтобы остановить пьяного нарушителя, инспекторам пришлось стрелять по колесам. С помощью громкоговорящего устройства водителя просили остановиться, но тот игнорировал все призывы и на большой скорости выехал на трассу Минск-Гомель. Оказавшись на трассе, пьяный мужчина создал реальную угрозу другим участникам движения. Тогда инспекторы ГАИ приняли решение об использовании табельного оружия. Как выяснилось, кроме водителя, в автомобиле находились еще три пассажира. Они не пострадали, а при задержании даже оказали сопротивление.