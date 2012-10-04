Машина с белорусскими номерами упала с обрыва в Крыму. Водитель, житель Борисова, погиб на месте

Новости Беларуси. Автомобиль Nissan Patrol с белорусскими номерами упал с обрыва в Керчи. ДТП произошло в среду около 4:50 в районе лодочного кооператива на мысе Змеинка.

От полученных травм водитель, 47-летний гражданин Беларуси, скончался на месте. Как сообщает УНИАН, погибший – житель города Борисова.

Пассажир легковушки – житель Украины – с переломом ноги самостоятельно выбрался из автомобиля на дорогу, где его подобрали и отвезли в местную больницу.

По предварительной версии следствия, водитель не справился с управлением. Машина выскочила с дороги в обрыв, пролетела около 20 метров, затем ударилась о стену лодочного гаража. Спасателям понадобилось около 5 часов, чтобы достать автомобиль.