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Дэвид Бекхэм с 15-летним сыном попал в аварию в Лондоне

30 ноября 2014 14:07
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Новости Великобритании. Бывший капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм попал в аварию в Лондоне. Инцидент произошел, когда спортсмен вез с тренировки своего 15-летнего сына Бруклина.

Как сообщают британские СМИ, в Audi RS 6 Бекхэма врезалась Mitsubishi Colt, за рулем которой находилась женщина.

К счастью, в аварии никто серьезно не пострадал.

Правда, автомобиль спортсмена получил серьезные повреждения и, скорее всего, восстановлению не подлежит.

Арчи Дэвис, одноклубник младшего Бекхэма, на своей странице в Twitter написал, что видел, как бывший капитан Англии попал в аварию и повредил плечо.

Напомним, это третье ДТП за эту осень, в которое попадает Дэвид Бекхэм. В октябре он стал участником аварии в Беверли-Хиллз в США: в автомобиле с ним и тогда находился сын Бруклин. Месяцем ранее в Лос-Анджелесе спортсмен, пытаясь скрыться от папарацци, не справился с управлением мотоцикла.

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# авто # Звезды

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