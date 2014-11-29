Кто делает «погоду» на столичных дорогах и как понять, что машина готова к зиме?

Новости Беларуси. Зима уже совсем скоро, а первый снег и вовсе опередил календарь. Сегодня мы поговорим о погоде на столичных дорогах.

Морозная погода за окном, наверное порадовала тех, кто с нетерпением дожидался зимы. А вот автомобилисты опять столкнулись со старыми проблемами.

Совсем недавно они пережили так называемый «день жестянщика» - первую гололедицу.

Следят ли за новостями синоптиков автомобилисты? И все ли успели вовремя и без последствий поменять летнюю резину на зимнюю?

Какая техника есть в арсенале экспертов по уборке, и узнала зачем им - коммунальщикам - нужна лаборатория?

Одним словом, о том как можно помочь обладателю автомобиля добраться из пункта А в пункт Б, ведущий программы «Большой город» на СТВ поговорил с Денисом Глинским, генеральным директором ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома».