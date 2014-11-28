Водитель фуры не справился с управлением и врезался в грузовики на обочине в Борисовском районе: 1 человек погиб

Новости Беларуси. 28 ноября утром в Борисовском районе на брестской трассе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием четырех грузовых автомобилей. Водитель фуры не удержал руль и врезался в грузовики, стоявшие на обочине. На место происшествия прибыли сотрудники МЧС.

Спасателям пришлось использовать гидравлический инструмент, чтобы достать тело погибшего водителя. 31-летний мужчина находился в одном из припаркованных авто. Еще один водитель, 44-летний мужчина, доставлен в больницу.

Спасателям также пришлось смыть с дороги разлитое топлива, чтобы предотвратить возгорание. Обстоятельства аварии выясняют сотрудники ГАИ, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.