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Водитель фуры не справился с управлением и врезался в грузовики на обочине в Борисовском районе: 1 человек погиб

28 ноября 2014 13:52
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Новости Беларуси. 28 ноября утром в Борисовском районе на брестской трассе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием четырех грузовых автомобилей. Водитель фуры не удержал руль и врезался в грузовики, стоявшие на обочине. На место происшествия прибыли сотрудники МЧС.

Спасателям пришлось использовать гидравлический инструмент, чтобы достать тело погибшего водителя. 31-летний мужчина находился в одном из припаркованных авто. Еще один водитель, 44-летний мужчина, доставлен в больницу.

Спасателям также пришлось смыть с дороги разлитое топлива, чтобы предотвратить возгорание. Обстоятельства аварии выясняют сотрудники ГАИ, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# Аварии # Авария в Минской области # авто # Фотофакт

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