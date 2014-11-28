Несколько легковушек ночью устроили соревнования по дрифтингу на автобусном кольце в Минске

Новости Беларуси. 28 ноября ночью несколько легковушек приняли участие в импровизированных соревнованиях по дрифтингу. Площадкой для отработки заносов стало автобусное кольцо на пересечении улиц Каменногорской и Люцинской.

По словам очевидцев, минский вариант «Форсажа» повторяется здесь из дня в день, а накануне чуть не привел к ДТП.

Один из стритрейсеров не справился с управлением и вылетел на зеленую зону, при этом едва не сбив одного из пешеходов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Местные жители:

Каждый вечер: около полуночи начинается, на полчаса.

Слышала, в окно выглядывала, видела, что творится. Конечно, хотелось хотя бы ночью тишины.

Татьяна Харлинская, руководитель пресс-службы ГАИ ГУВД мингорисполкома:

Из-за безалаберного поведения этих водителей и из-за желания получить такую, можно сказать, долю адреналина они ставят под угрозу жизни и других участников дорожного движения. Поэтому с нашей стороны столичная Госавтоинспекция сделает все возможное для решения этой проблемы. Мы уже начали рейдовые мероприятия и все нарушители будут привлечены к административной ответственности в соответствии с действующим законодательством.