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Что нужно знать про безопасность на дороге осенью водителям?

01 октября 2018 08:36
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Юлия Самусенко, корреспондент СТВ:
Осень время не только красивое, но и опасное. Вероятность ДТП резко возрастает, причин может быть много: высокая влажность, заморозки или туман. Как не попасть в ловкие сети непогоды?

Что нужно знать про безопасность на дороге осенью водителям?-1

Какие опасности для пешеходов и водителей таит в себе осенняя дорога? О чём нужно знать пешеходам и водителям, прежде чем переходить дорогу и садиться за руль? Узнаете, посмотрев видеоматериал.

# ГАИ # авто # Юлия Самусенко # Сергей Зараник # Фотофакт # Погода в Беларуси

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