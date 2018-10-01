Что нужно знать про безопасность на дороге осенью водителям?

Юлия Самусенко, корреспондент СТВ:
Осень – время не только красивое, но и опасное. Вероятность ДТП резко возрастает, причин может быть много: высокая влажность, заморозки или туман. Как не попасть в ловкие сети непогоды?
Юлия Самусенко, корреспондент СТВ:
Осень – время не только красивое, но и опасное. Вероятность ДТП резко возрастает, причин может быть много: высокая влажность, заморозки или туман. Как не попасть в ловкие сети непогоды?
Какие опасности для пешеходов и водителей таит в себе осенняя дорога? О чём нужно знать пешеходам и водителям, прежде чем переходить дорогу и садиться за руль? Узнаете, посмотрев видеоматериал.