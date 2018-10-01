Что делать, если у вас украли автомобильный номер? 7 советов

Дмитрий Волотко, автомобильный эксперт:

С каждым может случиться беда и во время заграничной поездки номер вашего автомобиля может быть украден или утерян. Расскажу, как выйти из этой беды.

Основная причина кражи или утери номеров вашего автомобиля – это использование обычных пластиковых рамок. Мой вам совет и он, действительно, работает: используйте болты – это усложнит задачу злоумышленнику и не позволит украсть ваш номер.

Если ваш номер украден или утерян, к сожалению, ваша заграничная поездка подошла к концу. Единственным правильным решением будет проследовать в сторону ближайшего отделения внутренних дел той страны, где вы находитесь, вам выдадут специальную бумагу, с помощью которой вы можете беспрепятственно проследовать в сторону родной Беларуси. Категорически не рекомендую пользоваться услугами компании, которые предлагают распечатать ваш утерянный номер. Дело в том, что в некоторых странах позволяют это делать, но в рамках ПДД Республики Беларусь такой номер будет являться поддельным, а это грозит большим штрафом или уголовным преследованием с последующим лишением свободы до 3 лет.

Если под дворником вы нашли записку с требованием выкупа, не спешите платить злоумышленникам. Во-первых, не факт, что номер вам вернут, а во-вторых, не подыгрывайте злодеям, пока им платят и бизнес процветает. Однако имеет смысл обыскать соседние кусты. Дело в том, что злодеи редко прячут ваши номера. Надёжно и на совести найти их и продолжить вашу поездку. Но если вы утеряли ваши номера в пределах Беларуси, у вас есть два варианта: найти специализированные группы в социальных сетях и поискать свой номер, я лично его находил таким образом, это действительно работает.