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Что делать, если у вас украли автомобильный номер? 7 советов

01 октября 2018 07:16
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Дмитрий Волотко, автомобильный эксперт:
С каждым может случиться беда и во время заграничной поездки номер вашего автомобиля может быть украден или утерян. Расскажу, как выйти из этой беды.

Что делать, если у вас украли автомобильный номер? 7 советов-1

Основная причина кражи или утери номеров вашего автомобиля – это использование обычных пластиковых рамок. Мой вам совет и он, действительно, работает: используйте болты это усложнит задачу злоумышленнику и не позволит украсть ваш номер.

Что делать, если у вас украли автомобильный номер? 7 советов-4

Если ваш номер украден или утерян, к сожалению, ваша заграничная поездка подошла к концу. Единственным правильным решением будет проследовать в сторону ближайшего отделения внутренних дел той страны, где вы находитесь, вам выдадут специальную бумагу, с помощью которой вы можете беспрепятственно проследовать в сторону родной Беларуси.

Категорически не рекомендую пользоваться услугами компании, которые предлагают распечатать ваш утерянный номер. Дело в том, что в некоторых странах позволяют это делать, но в рамках ПДД Республики Беларусь такой номер будет являться поддельным, а это грозит большим штрафом или уголовным преследованием с последующим лишением свободы до 3 лет.

Что делать, если у вас украли автомобильный номер? 7 советов-7

Если под дворником вы нашли записку с требованием выкупа, не спешите платить злоумышленникам. Во-первых, не факт, что номер вам вернут, а во-вторых, не подыгрывайте злодеям, пока им платят и бизнес процветает. Однако имеет смысл обыскать соседние кусты. Дело в том, что злодеи редко прячут ваши номера. Надёжно и на совести найти их и продолжить вашу поездку.

Но если вы утеряли ваши номера в пределах Беларуси, у вас есть два варианта: найти специализированные группы в социальных сетях и поискать свой номер, я лично его находил таким образом, это действительно работает.

Что делать, если у вас украли автомобильный номер? 7 советов-10

И второй вариант идти в ГАИ и получать новые номера. К сожалению, восстановить утерянные номера нельзя, ГАИ их вносит в специальную базу и вам выдают новые.

# Автомобили # авто # Дмитрий Волотко # Фотофакт # Полезные советы

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