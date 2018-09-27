Кабриолет BMW стоимостью в две квартиры и японский внедорожник. Обзор новинок автопрома

Очередная автонеделя не прошла мимо нашей страны. Какие новинки появятся на отечественных дорогах этой осенью, а, главное, сколько они стоят?

BMW i8 Roadster приехал в Беларусь. Одна из самых необычных моделей концерна получила 143-сильный электродвигатель с новым литий-ионным акумулятором и полуторалитровый турбированный мотор. Суммарная отдача – 374 лошадиные силы. Первую сотню i8 берет за 4,6 секунды, при этом максимальная скорость с учётом ограничения – 250 км/час.