Кабриолет BMW стоимостью в две квартиры и японский внедорожник. Обзор новинок автопрома
Очередная автонеделя не прошла мимо нашей страны. Какие новинки появятся на отечественных дорогах этой осенью, а, главное, сколько они стоят?
BMW i8 Roadster приехал в Беларусь. Одна из самых необычных моделей концерна получила 143-сильный электродвигатель с новым литий-ионным акумулятором и полуторалитровый турбированный мотор. Суммарная отдача – 374 лошадиные силы. Первую сотню i8 берет за 4,6 секунды, при этом максимальная скорость с учётом ограничения – 250 км/час.
Салон рассчитан на двух человек, крыша кабриолета раскладывается за 16 секунд, в задней части есть место для сумок, а карбоновые двери открываются вверх. Также в базовой комплектации – сенсорный дисплей и мультимедийный комплекс.
В Беларуси такое удовольствие обойдётся в 155 тысяч евро. Кстати первый родстер уже прописался в Минске.
Раз уж речь зашла о люксовых авто, нельзя не упомянуть новый внедорожник от Toyota. Топ версия Land Cruiser 200 называется Executive Lounge что в переводе на русский – комната отдыха директора. Оригинальных деталей, кстати, не так уж много: видоизменённые бамперы, черные накладки на зеркалах заднего вида, световая проекция названия и именные шильдики на задних стойках кузова.
Фаршированный Land Cruiser получил гидропневматическую подвеску, чернёную светодиодную оптику, 4-зонный климат-контроль и мощную аудиосистему JBL. Бензиновая версия с двигателем на 4 и 6 литра мощностью 306 лошадей стоит 86 800 долларов. Дизель 4.5 на 249 сил обойдется дороже на 2 000 американских.
Обновления есть и в бюджетном сегменте. Volkswagen везет в Беларусь 160 новеньких Polo в специальной версии Joy. Седан получит несколько вариантов двигателей и коробок переключения передач от 90 лошадей в сочетании с 5-тиступенчатой механикой до 125 сильных агрегатов с автоматической семёркой.
Также предусмотрено 3 типа двухцветной окраски кузова. Все версии автомобиля получили 15-дюймовые легкосплавные диски, затемнённые задние фонари и светодиодные LED-фары.
В стоковой версии значится аудиосистема R 340G, дисплей на 6 с половиной дюймов, камера заднего вида, климат-контроль, электроподогрев передних сидений и боковые подушки безопасности. Новые Polo Joy приедут к нам в конце октября. Цены начинаются от 27 590 белорусских рублей.