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ЧП в Минске. За 6 минут сгорела служебная машина «УАЗ» 2006 года

02 августа 2012 22:41
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Новости Беларуси. ЧП произошло со  служебной машиной «УАЗ» 2006 года выпуска, принадлежащей Республиканскому научно-практическому центру психического здоровья. От момента звонка до полной ликвидации возгорания прошло всего лишь 6 минут. Однако машина успела получить «ожоги»: поврежден моторный отсек и кабина, закопчен салон. От высокой температуры лопнуло лобовое стекло. Пострадавший автомобиль водители медицинской службы эвакуировали с места происшествия самостоятельно, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

 

# Аварии # Авария в Минске # авто # Фотофакт

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