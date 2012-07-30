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В аварию под Гродно попали 11 водителей, уезжавших с озера

30 июля 2012 11:52
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Новости Беларуси. Одиннадцать машин придется ремонтировать из-за  ДТП недалеко от озера Юбилейное в нескольких километрах от Гродно.

Погода испортилась, и отдыхающие стали массово возвращаться в город. Цепная авария произошла из-за несоблюдения дистанции на мокрой дороге, два автомобиля успели остановиться, а следующий толкнул эти машины, сообщает ctv.by. Двигавшийся следом «Ровер», чтобы избежать столкновения, выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Маздой».

Позже к ним присоединились еще шесть автомобилей. Скорость была небольшой,  госпитализировать никого не пришлось.

 

# Аварии # Авария в Гродно # авто # Фотофакт

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