В аварию под Гродно попали 11 водителей, уезжавших с озера

Новости Беларуси. Одиннадцать машин придется ремонтировать из-за ДТП недалеко от озера Юбилейное в нескольких километрах от Гродно.

Погода испортилась, и отдыхающие стали массово возвращаться в город. Цепная авария произошла из-за несоблюдения дистанции на мокрой дороге, два автомобиля успели остановиться, а следующий толкнул эти машины, сообщает ctv.by. Двигавшийся следом «Ровер», чтобы избежать столкновения, выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Маздой».

Позже к ним присоединились еще шесть автомобилей. Скорость была небольшой, госпитализировать никого не пришлось.