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2 автопоезда столкнулись на трассе около Логойска: у одной машины разбит прицеп, кабина второй стала грудой металла

30 июля 2012 10:03
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Новости Беларуси. Серьезная авария произошла утром 30 июля на трассе Минск – Витебск, недалеко от Логойска. Столкнулись два автопоезда, ехавшие в попутном направлении. Возможно, в аварии участвовал еще один автомобиль – небольшой грузовик. На данный момент официальной версии ДТП нет.

По сообщениям очевидцев, у одной фуры разбит прицеп, у второй кабина превратилась в груду искореженного металла. На разделительной полосе небольшой грузовик с высыпавшимися коробками из-под бананов.

Полосы в направлении Витебска перекрыты, объезд организован по встречной полосе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Аварии # Авария в Минской области # авто

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