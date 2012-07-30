2 автопоезда столкнулись на трассе около Логойска: у одной машины разбит прицеп, кабина второй стала грудой металла

Новости Беларуси. Серьезная авария произошла утром 30 июля на трассе Минск – Витебск, недалеко от Логойска. Столкнулись два автопоезда, ехавшие в попутном направлении. Возможно, в аварии участвовал еще один автомобиль – небольшой грузовик. На данный момент официальной версии ДТП нет.

По сообщениям очевидцев, у одной фуры разбит прицеп, у второй кабина превратилась в груду искореженного металла. На разделительной полосе небольшой грузовик с высыпавшимися коробками из-под бананов.

Полосы в направлении Витебска перекрыты, объезд организован по встречной полосе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.