Пятеро белорусов попали в серьезную аварию под Липецком

Новости Беларуси. 28 июля в 18.12 спасателям поступил вызов о ДТП на 456 км трассы «Дон». Как выяснилось, 67-летний водитель уснул за рулем и снес световую опору. Автомобиль Citroen двигался из Минска в Ростов, в нем находились 5 жителей Беларуси.

Всем пострадавшим была оказана первая помощь и в тяжелом состоянии они были переданы сотрудникам «скорой помощи», сообщает сайт gorod48.ru.

Merryant, пользователь форума tut.by:

Это мой одноклассник. Боже, мы все в шоке! Они ехали всей семьей к родственникам, впереди сидели папа и мама, а сзади Саша с женой и ребенком, кошмар какой, это просто ужас, семья хорошая, интеллигентная, просто не верится, что с ними такое могло случится, мы даже сразу не поверили, думали, что ошибка, потому что ну что им делать в России, а тут оказывается, что они поехали к родственникам(((( Только бы все было хорошо.