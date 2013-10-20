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В Москве из-за коммунальщиков столкнулись несколько десятков автомобилей

20 октября 2013 15:04
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Новости России. Десятки автомобилей попали в ДТП на северо-востоке российской столицы. На Северянинском мосту столкнулись, по разным данным, от 20 до 30 автомобилей. У многих из них серьёзные повреждения.

Пострадали в аварии не только легковые авто, но и общественный транспорт. Пассажиров приходилось высаживать прямо на проезжую часть. К счастью, жертв и пострадавших нет.

По некоторым данным, накануне вечером проезжую часть коммунальные службы полили водой. А под утро из-за минусовой температуры съезд с моста превратился в ледяную горку. Машины просто не могли затормозить и сталкивались по принципу домино. В результате движение на данном участке было парализовано на несколько часов, а в сторону центра образовалась огромная пробка. На данный момент движение нормализовано, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Аварии # авто # Фотофакт # Авария в России

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