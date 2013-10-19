Новости Беларуси. Белорусский автобус попал в аварию в Санкт-Петербурге. Информацию об этом подтвердили в МИД нашей страны.

ДТП случилось днём на Пулковском шоссе. В припаркованный грузовик врезался экскурсионный автобус, зарегистрированный в Минской области. Погиб его водитель – 47-летний мужчина, ещё две белоруски 25 и 19 лет получили травмы, сейчас они в больнице. Всего в салоне было 28 пассажиров. По предварительной информации, все граждане нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По предварительной информации, в автобусе ехала концертная группа. Но это не подтверждено, сообщили во внешнеполитическом ведомстве. На ликвидации последствий аварии работали три единицы техники и 15 спасателей.