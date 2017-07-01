В Словакии в аварию попал туристический автобус

Новости Словакии. На западе Словакии в ДТП попал автобус с немецкими туристами. Пострадали по меньшей мере 30 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всего на борту было более 50 граждан ФРГ. Инцидент произошел около города Трнава. По предварительным данным, автобус не вписался в крутой поворот, вылетел с трассы и перевернулся.