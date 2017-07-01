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В Словакии в аварию попал туристический автобус

01 июля 2017 19:17
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Новости Словакии. На западе Словакии в  ДТП попал автобус с немецкими туристами. Пострадали по меньшей мере 30 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Словакии в аварию попал туристический автобус-1

Всего на борту было более 50 граждан ФРГ. Инцидент произошел около города Трнава. По предварительным данным, автобус не вписался в крутой поворот, вылетел с трассы и перевернулся.

В Словакии в аварию попал туристический автобус-3

# Фотофакт # Авария

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