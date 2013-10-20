По вине пьяного водителя в Гродно погибли случайные попутчики: 12-летняя девочка и ее 17-летний брат

Новости Беларуси. Страшная авария в Гродно. Пьяный водитель не справился с управлением и врезался в дерево. В результате погибли 12-летняя девочка и ее 17-летний брат. Оба — случайные попутчики, которых пьяный водитель подобрал незадолго до аварии. Сам виновник не пострадал. Сейчас все обстоятельства трагедии выясняются.

Еще в одной аварии только чудом удалось избежать человеческих жертв. В Лепеле легковой автомобиль налетел на ограждение. Убрать его оттуда можно было только с помощью спецтехники. По словам очевидцев, за рулем также был нетрезвый водитель.

К слову, уже в ближайшее время подобных аварий может стать меньше. На следующей неделе будет ужесточена ответственность за пьяные аварии. В частности, за повторное в течение года управление машиной в нетрезвом состоянии предусмотрена ее конфискация, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.