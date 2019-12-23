«Это всё скапливается, мы всем этим дышим». Как очищают салон автомобиля от солевых пятен

С нюансами эксплуатации авто водители сталкиваются каждый сезон, но зимой это чувствуется особенно. Для обработки тротуаров и дорог коммунальные службы используют соль и антигололедные реагенты. Взамен на нескользкие дороги автовладельцы получают налет и солевые пятна в салоне машины. Избавиться от них – задача не из легких.

Илья Семьянов, специалист по уходу за автомобилями:

Периодическое удаление соли – это очень актуальная процедура. Это все скапливается, мы всем этим дышим. Если долго не очищать, она преобразуется в такие твердые сталактиты, которые еще труднее удалять в дальнейшем. В состав реагентов входят соли нитрата, магния, кальция, хлориды. Многие автовладельцы пытаются удалить пятна соли, используя какие-то химические бытовые составы, однако они не предназначены для данных целей, соответственно 100% результата с применением таких составов, вы не сможете достигнуть.