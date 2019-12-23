«Это всё скапливается, мы всем этим дышим». Как очищают салон автомобиля от солевых пятен
С нюансами эксплуатации авто водители сталкиваются каждый сезон, но зимой это чувствуется особенно. Для обработки тротуаров и дорог коммунальные службы используют соль и антигололедные реагенты. Взамен на нескользкие дороги автовладельцы получают налет и солевые пятна в салоне машины. Избавиться от них – задача не из легких.
Илья Семьянов, специалист по уходу за автомобилями:
Периодическое удаление соли – это очень актуальная процедура. Это все скапливается, мы всем этим дышим. Если долго не очищать, она преобразуется в такие твердые сталактиты, которые еще труднее удалять в дальнейшем. В состав реагентов входят соли нитрата, магния, кальция, хлориды. Многие автовладельцы пытаются удалить пятна соли, используя какие-то химические бытовые составы, однако они не предназначены для данных целей, соответственно 100% результата с применением таких составов, вы не сможете достигнуть.
Уход своими силами – временное решение проблемы. В скрытых полостях в любом случае останутся грязь и пыль, которые будут портить вид салона. Если пятна соли выступили на обивке, советуем обратиться к специалистам.
Илья Семьянов:
Сначала пылесосится салон, оценивается степень загрязнения именно солью, отпаривается кипятком, дальше применяются специализированные составы для химчистки салона автомобиля. Также берутся щетки: зубная и обычная щетка-утюжок и все это очищается.
Если загрязнений много, цикл может повторяться несколько раз. Процедуру лучше проводить в сухую погоду. Коврики после всех манипуляций необходимо высушить. Оставлять их влажными крайне нежелательно, так как плесень образуется быстро и избавиться от нее еще сложнее, чем от солевых разводов.
Илья Семьянов:
Финальный штрих – оклеиваем защитной пленкой салон, это в дальнейшем предотвратит появление соли и грязи на напольном покрытии вашего автомобиля.