Автобус с пассажирами врезался в дерево в Полоцком районе. Водитель госпитализирован

Новости Беларуси. Автобус с пассажирами врезался в дерево в Полоцком районе Витебской области. ЧП произошло накануне вечером. По предварительной версии, водитель не справился с управлением, съехал в кювет, где и врезался в дерево.

В результате мужчина оказался заблокирован в транспортном средстве. Он госпитализирован. На момент аварии в автобусе находились 12 человек. 8 пассажиров получили травмы, но автобус они покинули самостоятельно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

18 августа другой пассажирский автобус в лобовую столкнулся с легковушкой. В страшной аварии погиб водитель автомобиля.

Валерий Желманкин, водитель автобуса:

Я остановился в конце деревни, ну, и сразу так переезжаешь тут метров 100, мост, такой канал, типа с озером соединяется. Его проехал. Ну, я же дорогу эту хорошо знаю, не первый раз езжу. И там ямка такая. Притормозил, ямку эту проехал, и что-то мне стало тяжело здесь. Я так подумал, что такое. Вздохнул, кашлянул пару раз, и у меня сразу стало темно в глазах – я ничего не вижу. Я на тормоза, и уже все – в дерево.

Валерий Желманкин 40 лет за рулем. Практически весь стаж заработал на большегрузных автомобилях и автобусах. И за все это время водитель-профессионал ни разу не попадал в ДТП по собственной вине. Ежедневно выходил в рейсы и даже не предполагал, что однажды не справится с управлением.

Сергей Миненок, старший госавтоинспектор межрайонного отдела ГАИ по обслуживанию Полоцкого региона:

Водитель 58 лет, водитель автопарка №2, двигаясь по маршруту «Полоцк – деревня Муравьи» в результате внезапно ухудшившегося состояния здоровья съехал в кювет по ходу движения автобуса и совершил наезд на придорожное дерево.

Илья Кошкин, заместитель начальника Полоцкого горрайотдела по чрезвычайным ситуациям:

Пассажиры автобуса самостоятельно покинули автобус, но в результате дорожно-транспортного происшествия оказался заблокирован водитель в салоне автобуса. К месту вызова были направлены подразделения Полоцкого ГРОЧС и принятыми мерами водитель автобуса был деблокирован и передан бригаде скорой помощи.

К счастью, водитель и все пассажиры, коих насчитывалось более десятка, остались в живых. Большинство отделались незначительными травмами и ушибами. Пару пациентов уже перевели на амбулаторное лечение.

Александр Гудков, главный врач Полоцкой центральной городской больницы:

В нашу больницу машинами «скорой помощи» нашей станции «скорой помощи» было доставлено 11 пациентов. Двое из них были в тяжелом довольно-таки состоянии, госпитализированы в реанимационное отделение. 6 пациентов находятся в хирургическом отделении с легкими травмами. Состояние их стабильное удовлетворительное. Угрозы жизни нет.

Это уже второе ДТП с участием рейсового автобуса в Полоцком районе за последние 4 дня. Первое произошло неподалеку от деревни Горяны. Водитель автобуса «Витебск-Браслав» не справился с управлением. Вылетел на встречную полосу и влобовую столкнулся с легковушкой. Шансов у водителя автомобиля не было. Трое пассажиров общественного транспорта, в том числе ребенок, были госпитализированы. По факту этого ДТП возбуждено уголовное дело.