Пассажирский автобус в результате аварии упал в реку в Индонезии. Погибли около 20 человек, более 10 ранены

Новости Индонезии. На Западе Индонезии упал в реку пассажирский автобус. В результате погибли около 20 человек. Более десятка получили травмы различной степени тяжести. На момент ЧП в салоне находилось около 60 человек.

По невыясненной пока причине у автобуса отказали тормоза, после чего он столкнулся с легковым автомобилем. А затем оба транспортных средства упали в реку.

ДТП в Индонезии не редкость. Полтора года назад аналогичный случай произошел в провинции Северная Суматра, когда в результате падения в реку автобуса с неисправными тормозами погибли 18 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.