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Пассажирский автобус в результате аварии упал в реку в Индонезии. Погибли около 20 человек, более 10 ранены

21 августа 2013 09:49
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Новости Индонезии. На Западе Индонезии упал в реку пассажирский автобус. В результате погибли около 20 человек. Более десятка получили травмы различной степени тяжести. На момент ЧП в салоне находилось около 60 человек.

По невыясненной пока причине у автобуса отказали тормоза, после чего он столкнулся с легковым автомобилем. А затем оба транспортных средства упали в реку.

ДТП в Индонезии не редкость. Полтора года назад аналогичный случай произошел в провинции Северная Суматра, когда в результате падения в реку автобуса с неисправными тормозами погибли 18 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Аварии # авто # Авария автобуса # Авария в Азии

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