Страшная авария под Минском: Ford столкнулся с автобусом, водитель легковушки погибла

Новости Беларуси. Женщина-водитель погибла в ДТП с автобусом под Минском. Авария произошла ранним утром 26 октября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уже известно, что причиной стали погодные условия. На автомобиле были установлены зимние шины. Однако в какой-то момент водитель не справилась с управлением, машину занесло на встречную полосу. В результате столкновения женщина погибла на месте.

Госавтоинспекция рекомендует учитывать погодные условия, выбирать безопасную скорость и соблюдать дистанцию.