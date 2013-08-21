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В Минской области водитель попал в аварию из-за коня, переходившего дорогу

21 августа 2013 15:38
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Новости Беларуси. В Любанском районе Минской области животное стало причиной аварии. Со слов водителя, во время движения он увидел коня на проезжей части.
 
Чтобы избежать столкновения с необычным «пешеходом», автолюбитель был вынужден взять в сторону, но неправильно выбранный скоростной режим привел к тому, что водитель не справился с управлением, авто занесло и машина перевернулась.
 
Пассажиры – молодая женщина и юноша – с тяжелыми травмами доставлены в больницу, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
# Аварии # Авария в Минской области # авто # Фотофакт

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