В Минской области водитель попал в аварию из-за коня, переходившего дорогу

Новости Беларуси. В Любанском районе Минской области животное стало причиной аварии. Со слов водителя, во время движения он увидел коня на проезжей части.

Чтобы избежать столкновения с необычным «пешеходом», автолюбитель был вынужден взять в сторону, но неправильно выбранный скоростной режим привел к тому, что водитель не справился с управлением, авто занесло и машина перевернулась.

Пассажиры – молодая женщина и юноша – с тяжелыми травмами доставлены в больницу, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.