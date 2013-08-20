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Авария в Минске: пешеход попала под колёса маршрутки из-за собственной неосторожности

20 августа 2013 18:47
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Новости Беларуси. Опасные пешеходы. Когда на проезжую часть выбежала женщина, водитель маршрутки на разрешающий сигнал светофора поворачивал с улицы Свердлова на Кирова. Пешеход попала под колёса, но, к счастью, обошлось без серьезных травм – скорость автомобиля  была небольшой.

Женщина заверила, что претензий не имеет, и убежала. Тем не менее, водитель решил вызвать инспекторов. И правильно сделал, поскольку в таких случаях пешеход из-за шока может не почувствовать, что у него серьезная травма. А при обращении в поликлинику такой случай регистрируется как ДТП и информация обязательно передается в ГАИ. Так начинаются поиски водителя, который, получается, скрылся с места аварии, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Сергей Маслов, старший инспектор по административной практике ГАИ РУВД Октябрьского района г. Минска:
Водитель переживает, со своей стороны, что, совершив наезд на пешехода, причинил другому человеку телесные повреждения. Но тут получилась такая картина, что она убежала, и надо выяснить именно законную сторону данного правонарушения, разобраться, кто виноват.

# Авария в Минске

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