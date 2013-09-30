На участке трассы М5 «Минск – Гомель» от Пухович до Бобруйска открыт сквозной проезд

Новости Беларуси. На участке трассы М5 «Минск – Гомель» открыт сквозной проезд. Пока водители могут насладиться комфортной поездкой только на реконструированном узле «Пуховичи – Бобруйск». Эта автомобильная магистраль – часть трансевропейского транспортного коридора, соединяющего Литву, Беларусь, Украину, Молдову и пересекающего территорию нашей страны с севера на юг.

Сейчас М5 – дорожный объект, где проводится наиболее масштабная ремонтная кампания.

Водители:

Очень хорошо, очень легко ехать. Быстро, двухполоска, и на обгон пойти можно, то есть на загруженная трасса, как обычно была.

По работе приходится часто тут ездить. Из-за этого тратиться очень много времени. Сейчас все очень удобно: широкая трасса, нет скопления машин.

Работы на трассе ведутся в три этапа. В ближайшее время будет сдан участок от Пуховичей до Бобруйска, в 2014 году – от Жлобина до Гомеля, в 2015 году – Бобруйск – Жлобин. Главными кредиторами проекта выступили Всемирный банк и Китай, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.