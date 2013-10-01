В Новогрудке мусоровоз насмерть сбил 17-летнюю девушку и 75-летнюю женщину

Новости Беларуси. 17-летняя девушка погибла на месте. 75-летняя женщина скончалась через час в реанимации. Трагедия произошла примерно в 7.45 утра на улице Мицкевича возле торгово-экономического колледжа.

Владимир Василевский, заместитель начальника ОГАИ (в комментарии «Комсомольской правде»):

39-летний водитель мусоровоза неожиданно вывернул руль влево и выскочил на левый тротуар. Он снес дорожный знак и подмял под себя 75-летнюю бабушку и 17-летнюю студентку колледжа, которые шли по тротуару спиной к грузовику. Они не видели его. Потом грузовик проехал еще пару десятков метров, врезался в дерево и только так остановился. Девочка погибла на месте, а вот бабушка скончалась через час в реанимации.

По предварительной версии, у мусоровоза отказали тормоза. Точную причину происшедшего установит следствие.

Евгений Дудко, глава отделения агитации и пропаганды ГАИ Гродненской области:

На пути мусоровоза был нерегулируемый пешеходный переход, обозначенный соответствующими дорожными знаками и разметкой, а также информационным щитом «Внимание, дети». Перед «зеброй» установлена искусственная неровность. В обеих полосах впереди идущие автомобили начали сбрасывать скорость, притормаживая перед пешеходным переходом. Неожиданно для всех участников дорожного движения вывернул руль влево и выскочил на левый по ходу движения тротуар.

17-летняя Яна – студентка торгово-экономического колледжа. Сегодня утром девушка по привычному пути шла на пары. Целеустремленная и общительная Яна, так характеризуют её сверстники и преподаватели, в этом году должна была закончить колледж.

Александр Алиевич, директор колледжа (в комментарии «Комсомольской правде»):

Мы в шоке от всего происходящего. Для нас это огромная трагедия. Нет слов, только слезы. Яна была на последнем курсе. Сама родом из Брестской области. Училась на самой престижной специальности «банковское дело». У нее был средний балл 8, несмотря на то, что она полгода прошлых проболела. Целеустремленная и общительная девочка. Мы на неделю отменили все развлекательные мероприятия. Наши студенты у входа в колледж поставили портрет Яны и приносят к нему цветы. Мы все собираем деньги для помощи родителям. Скорбим вместе с ними.

Студенты в шоке. Ведь трагедия могла случиться с каждым из них. От общежития до колледжа – 10 минут ходьбы.

Андрей, студент торгово-экономического колледжа:

Путь недолгий. Для того чтобы попасть в колледж, студенту, проживающему в общежитии нужно пройти не более 300 метров. Дорога прямая. Вышел – и иди себе. Один только раз нужно перейти дорогу по пешеходному переходу.

Два дня назад массовой дракой в Новогрудке закончился футбольный матч. На поле встречались футбольные команды «Цементник» и «Новогрудок». На 20 минуте матча на стадион выбежали порядка 20 человек в масках и набросились с кулаками на болельщиков. Потасовка длилась около получаса. На стадион прибыли наряды милиции. Хулиганы поспешили скрыться, однако несколько человек удалось задержать (смотрите видео).