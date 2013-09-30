Новости Беларуси. Обновленная трасса «Минск — Гомель» будет платной. Нововведение не коснется легковушек и микроавтобусов, зарегистрированных в Таможенном союзе. Не возьмут денег также с водителей спецтранспорта, мопедов и мотоциклов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Работы на первом участке трассы — это от Пуховичей до Бобруйска — вышли на финишную прямую, уже открыто сквозное движение. Примерно месяц потребуется на то, чтобы везде установить ограждение и привести в порядок разделительную полосу. Второй участок — от Жлобина до Гомеля — сдадут через год. Модернизировать трассу начали два года назад, в рамках усовершенствования транзитного коридора, соединяющего Черное море со странами Балтии.

Анатолий Сивак, министр транспорта и коммуникаций Республики Беларусь:

Мы достаточно серьезно занимаемся дорогами. А это девятый международный транспортный коридор. Это сообщение Прибалтика-Украина. Этот участок весь по фазам будем делать платным. Там продолжатся монтаж наших порталов.