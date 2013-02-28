Авария в центре Минска - Мазда не уступила Ситроену

Новости Минска. Легкомысленное поведение — тяжелые последствия. Серьёзная авария произошла сегодня утром в центре столицы. На перекрёстке по улице Куйбышева столкнулись легковые Мазда и Ситроен. Машины получили значительные повреждения. Пассажиры при этом - лишь ушибы и ссадины.

Предварительная версия столкновения — игнорирование запрещающего сигнала светофора, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Андрей Зеленко, старший инспектор ГАИ Центрального района:

Автомашины двигались по улице Куйбышева. Мазда со стороны улицы Купалы, другая - Киселёва. Мазда совершала поворот налево на улицу Коммунистическая, другая двигалась в прямом направлении. Предположительно, водитель Мазды не уступил дорогу.