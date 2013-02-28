Авария на Бресткой трассе около деревни Плиса. 1 человек погиб на месте

Новости Минской области. Житель Москвы погиб в результате нелепой аварии в Крупском районе. Его легковушка находилась в кювете, и он пытался найти помощь, чтобы вытянуть авто. В этот момент в него на большой скорости врезалась еще одна легковушка.

По предварительной версии, водитель не справился с управлением, и машину занесло на обочину. Происшествие случилось вечером на Брестской трассе около деревни Плиса.

В результате пешеход погиб на месте, а водителя легковушки с травмами доставили в больницу, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.