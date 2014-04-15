Прямой эфир

Авария на трассе Минск-Нарочь. Пострадали 3 человека

15 апреля 2014 15:15
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Три человека пострадали в аварии на Вилейщине. 27-летний водитель на трассе Минск-Нарочь не удержал руль, съехал в кювет и врезался в дерево. Чтобы освободить зажатых в салоне пассажиров, пришлось вызывать спасателей.

В результате ДТП трое пассажиров - молодые мужчины - госпитализированы. Еще одному пассажиру и водителю медицинская помощь не понадобилась.

Предварительная версия аварии - технические неисправности транспортного средства или превышение скорости, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

 

# Аварии # Авария в Минской области # авто # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Страшное ДТП на трассе Минск-Гродно. Женщина погибла, ее внуки и невестка госпитализированы
14 апреля 2014 10:49

Страшное ДТП на трассе Минск-Гродно. Женщина погибла, ее внуки и невестка госпитализированы

Какие трудности ожидают белорусских авто-новичков?
14 апреля 2014 06:44

Какие трудности ожидают белорусских авто-новичков?

Иностранцы смогут бесплатно пользоваться платными дорогами Беларуси во время чемпионата мира по хоккею и получать скидки от 2 до 100%
11 апреля 2014 11:00

Иностранцы смогут бесплатно пользоваться платными дорогами Беларуси во время чемпионата мира по хоккею и получать скидки от 2 до 100%