Авария на трассе Минск-Нарочь. Пострадали 3 человека

Новости Беларуси. Три человека пострадали в аварии на Вилейщине. 27-летний водитель на трассе Минск-Нарочь не удержал руль, съехал в кювет и врезался в дерево. Чтобы освободить зажатых в салоне пассажиров, пришлось вызывать спасателей.

В результате ДТП трое пассажиров - молодые мужчины - госпитализированы. Еще одному пассажиру и водителю медицинская помощь не понадобилась.

Предварительная версия аварии - технические неисправности транспортного средства или превышение скорости, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.