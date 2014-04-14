Какие трудности ожидают белорусских авто-новичков?

Новости Беларуси. Вы словно юнга, отправившийся в свободное плавание, а ваше «судно» украшает знак: цифра «70». Теперь вы - авто-новичок. Каждый водитель помнит тот самый день, когда он впервые сел за руль.

Опрос минчан:

Екатерина:

Я поехала за правами, за удостоверением, за рулем, рядом сидел мой папа, он за рулем, обратно уже я. Он, помню, очень волновался, когда со мной ехал, пристегнулся всевозможными ремнями.

Артем:

Сел, и под присмотром отца учился водить. После этого уже пошел в автошколу, после этого отучился на права.

Ольга:

Я сдавала на права в этом году, у меня был очень чуткий и внимательный инструктор, поэтому все получилось с первого раза. Очень хочу сдать на мотоцикл, мне нравится езда на мотоцикле, но я надеюсь, все это в будущем.

С каждым днем количество желающих получить заветное водительское удостоверение только растет.

В Минске ряды авто-новичков каждый год пополняются на 40 тысяч.

Мы тоже решили впервые почувствовать себя у «штурвала» и поспешили в одну из автошкол Минска. О строгости инструкторов по вождению ходят легенды, и поверить в то, что когда-то ваш учитель так же, как и вы, крутил баранку впервые, довольно сложно!

Сергей Шуневич, инструктор по вождению:

Я пошел учиться сразу на грузовой автомобиль после школы, выехал на узкую дорогу, никогда до этого не сидел за рулем. Инструктор мне сразу сказал: «Давай, нажимай на педали», и мы поехали в город. 100 метров проехал. Много интересного услышал о себе. Он сказал: «Ты еще никогда не ездил?» Я сказал, что нет. - Значит, будешь ездить!

Подружиться с автомобилем довольно волнительно! Но Сергей Иванович успокаивает…

Сергей Шуневич, инструктор по вождению:

Научиться можно чему угодно, медведи тоже на велосипеде в цирке ездят.

Урок первый! С чего начнем?

Сергей Шуневич, инструктор по вождению:

Первое, надо, конечно же, объяснить, где какие педали, показать, как переключаются передачи, рассказать ему все про приборы, а потом - автодром. По кругу надо научиться управлять автомобилем. Змейки, восьмерки, а потом - город, загород.

Конечно, педали нам пока не доверили, любезно предоставив возможность «порулить». Но, поверьте, для человека, который впервые оказался за водительским сидением, и это непередаваемые ощущения!

Если же вы и сдали все экзамены с блеском, всех начинающих автомобилистов на повороте ожидает множество сюрпризов, да и от ошибок за рулем никто не застрахован.

Артем Цыбулько, инспектор отдела агитации и пропаганды ГАИ ГУВД Мингорисполкома:

Молодые водители не умеют пользоваться зеркалами. Как правило, молодые водители очень любят нарушать скоростной режим, потому что адреналин в кровь, человек получает удовольствие.

Но в этих случаях стоит помнить, что ГАИ - друг авто-новичка!

Артем Цыбулько, инспектор отдела агитации и пропаганды ГАИ ГУВД Мингорисполкома:

Инспекторы понимают, что у водителя еще мало опыта, сотрудники ГАИ всегда идут навстречу молодым водителям.

Так что если ваше нарушение не столь серьезно и ошибка на дороге сделана из-за волнения, не отчаивайтесь, сообщили в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.

Артем Цыбулько, инспектор отдела агитации и пропаганды ГАИ ГУВД Мингорисполкома:

Самая минимальная санкция - это предупреждение.