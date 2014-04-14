Страшное ДТП на трассе Минск-Гродно. Женщина погибла, ее внуки и невестка госпитализированы

Новости Беларуси. Серьезная авария на трассе Минск-Гродно. Водитель минивена Opel возле деревни Рассолишки Ивьевского района обгонял тягач «Вольво».

Избегая лобового столкновения, водитель встречного легкового автомобиля маневрировал.

Легковушка ушла на обочину, однако передним колесом ударила в заднее колесо Opel. В результате чего минивэн съехал в кювет и опрокинулся.

Четырех человек с заднего сидения буквально выбросило из салона.

Пресс-служба ГАИ Гродно и Гродненской области:

Мать водителя минивена, которая, скорее всего, ехала непристегнутой ремнем безопасности, скончалась по дороге в больницу. Ее шестилетнюю внучку, годовалого внука и державшую сына на руках невестку госпитализировали. Водители ехали пристегнутыми, потому такой участи избежали.

Напомним, аварии на этом участке дороги, к несчастью, не редкость. Так, месяц назад у «Фольксвагена» вырвало двигатель при столкновении на трассе Минск – Гродно.

Как сообщили в ГАИ, водителю «Гольфа» позвонили и сообщили, что его жену с инсультом везут в реанимацию. В тот момент мужчина находился на работе.

Он сразу же сел с другом в машину и помчался в больницу. При пересечении автострады водитель не пропустил микроавтобус. «Гольф» оказался в кювете. Смотрите видео.