Иностранцы смогут бесплатно пользоваться платными дорогами Беларуси во время чемпионата мира по хоккею и получать скидки от 2 до 100%

Новости Беларуси. Иностранцы смогут бесплатно пользоваться платными дорогами Беларуси. Такая возможность у них появится на время чемпионата мира по хоккею, который стартует в Минске уже меньше чем через месяц.

Туристам в период с 25 апреля и до конца мая не придется заключать договоры на использование платных автодорог и регистрироваться в системе электронного сбора платы. Другими словами, все болельщики получат те же права, что и граждане стран Таможенного союза.

Сергей Бурый, менеджер по маркетингу и связям с общественностью компании-оператора системы BELTOLL:

Сделано это для удобства гостям чемпионата. Для того, чтобы и им было удобно добираться на матчи. Это ожидаемая мера, мы давно над ней работали в Правительстве, Администрации. Это не снимает с нас, как с оператора, обязанность информировать пользователей и сейчас, и далее. Потому что чемпионат пройдет, а пользователи к нам будут приезжать и дальше.

Кроме того, к мировому первенству выпущено порядка 15 000 гостевых карт. Они послужат туристам навигатором по местам, где стоит побывать. Имея такую карточку, гости смогут получать скидки от 2 до 100% в музеях, магазинах, ресторанах, на автозаправках. Такие карты будут выдаваться в посольствах. А в некоторых гостиницах их можно использовать как электрнный ключ для входа в номер.

Также будет выпущена еще и карточка болельщика, в которую включат дополнительные бонусы и даже несколько бесплатных поездок на общественном транспорте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Валерий Колесник, заместитель начальника управления обеспечения внешнеэкономической деятельности Министерства иностранных дел Республики Беларусь:

Данная инициатива очень интересна, когда происходит контакт с зарубежными партнерами в рамках ярмарок, выставок, в рамках деловых контактов, потому что она содержит определенную информацию и несет определенные бонусы (бонусы, когда они посещают Беларусь). Это маленькая визитная еще до въезда иностранного гостя в нашу страну, поэтому мы с удовольствием поддержим акцию, приуроченную к чемпионату мира, и через наши загранучреждения будем ее распространять.