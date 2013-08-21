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Авария на проспекте Независимости в Минске: водитель перепутал педали

21 августа 2013 20:10
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Новости Беларуси. Перепутал педали!  Казалось бы – обычное столкновение попутных автомобилей. Однако в сегодняшнем случае есть  странное обстоятельство.

ДТП случилось на проспекте Независимости в Минске. Автомобили двигались со стороны центра города в направлении МКАД. Поток стал замедляться, машины начали тормозить. Однако водитель БМВ не только не остановился, но еще и ускорился. А затормозил лишь за доли секунды до столкновения с Тойотой.

Как говорят специалисты по безопасному вождению, перепутать педали не так уж сложно. Иногда водители отвлекаются от управления, а когда замечают препятствия, в панике пытаются предотвратить столкновение, начинают лихорадочно нащупывать ногами педали и лишь усугубляют последствия, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

# Аварии # Авария в Минске # авто

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